Випуск новин за 11:00: Будівництво "Північного потоку-2". Дата святкування Різдва

У випуску новин за 25 грудня станом на 11:00 – разом з тим будівництво "Північного потоку-2" може затягнутись до шести років. У Росії зізнались: наразі не мають суден трубоукладачів для завершення прокладання останніх 160 кілометрів газопроводу. Усе частіше в Україні обговорюють нову дату святкування Різдва. Поки одні віряни відзначають його 25 грудня, інші 7 січня, а дехто взагалі двічі.

Також у випуску: Уряд провів екстрене засідання щодо газу. Рух Шулявським шляхопроводом відновлять до нового року.