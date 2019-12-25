Випуск новин за 11:00: Будівництво "Північного потоку-2". Дата святкування Різдва
У випуску новин за 25 грудня станом на 11:00 – разом з тим будівництво "Північного потоку-2" може затягнутись до шести років. У Росії зізнались: наразі не мають суден трубоукладачів для завершення прокладання останніх 160 кілометрів газопроводу. Усе частіше в Україні обговорюють нову дату святкування Різдва. Поки одні віряни відзначають його 25 грудня, інші 7 січня, а дехто взагалі двічі.
Також у випуску:
Уряд провів екстрене засідання щодо газу.
Рух Шулявським шляхопроводом відновлять до нового року.
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