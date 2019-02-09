Выпуск новостей за 11:00: Сутки на фронте. Провокации во время выступления кандидатов

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 11:00 – за последние сутки пророссийские наемники били по позициям ВСУ. Один из наших защитников погиб, еще 2 получили ранения. В Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко неизвестные устроили провокации. В огромной толпе состоялась серьезная потасовка, полиция задержала 6 человек, которые бросали дымовые шашки в толпу.

Также в выпуске: Россия хочет закрыть главную Православную церковь Украины в Крыму. В Украине могут разрешить использование марихуаны в медицинских целях. В Стамбуле продолжается спасательная операция после обвала дома.