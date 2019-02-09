Випуск новин за 11:00: Доба на фронті. Провокації під час виступу кандидатів
У випуску новин за 9 січня станом на 11:00 – за останню добу проросійські найманці гатили по позиціях ЗСУ. Один з наших захисників загинув, ще двоє отримали поранення. У Білій Церкві під час виступу кандидата у президенти Юлії Тимошенко невідомі влаштували провокації. У величезному натовпі відбулась серйозна штовханина, поліція затримала шістьох людей, які жбурляли димові шашки у натовп.
Також у випуску:
Росія хоче закрити головну Православну церкву України у Криму.
В Україні можуть дозволити використання марихуани в медичних цілях.
У Стамбулі триває рятувальна операція після обвалу будинку.
Джерело: 24 канал
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