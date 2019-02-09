Випуск новин за 11:00: Доба на фронті. Провокації під час виступу кандидатів

У випуску новин за 9 січня станом на 11:00 – за останню добу проросійські найманці гатили по позиціях ЗСУ. Один з наших захисників загинув, ще двоє отримали поранення. У Білій Церкві під час виступу кандидата у президенти Юлії Тимошенко невідомі влаштували провокації. У величезному натовпі відбулась серйозна штовханина, поліція затримала шістьох людей, які жбурляли димові шашки у натовп.

Також у випуску: Росія хоче закрити головну Православну церкву України у Криму. В Україні можуть дозволити використання марихуани в медичних цілях. У Стамбулі триває рятувальна операція після обвалу будинку.