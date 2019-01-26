Выпуск новостей за 11:00: Трагический финал спасательной операции. Авиакатастрофа в Альпах

В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 9:00 – после 12 суток непрерывных поисков спасатели в Испании наконец обнаружили ребенка, упавшего в технический колодец 100 метров глубиной. К сожалению, мальчик был уже мертв. В Альпах в воздухе столкнулись маленький туристический самолет и вертолет, перевозивший лыжников. Пять человек погибли, еще двое доставлены в больницу.

Также в выпуске: Спасатели нашли в Карпатах заблудившегося немецкого туриста. В Бразилии произошел прорыв плотины, более 300 человек пропали без вести. Дональд Трамп подписал законопроект о временном прекращении шатдауна.