Выпуск новостей за 11:00: Трагический финал спасательной операции. Авиакатастрофа в Альпах
В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 9:00 – после 12 суток непрерывных поисков спасатели в Испании наконец обнаружили ребенка, упавшего в технический колодец 100 метров глубиной. К сожалению, мальчик был уже мертв. В Альпах в воздухе столкнулись маленький туристический самолет и вертолет, перевозивший лыжников. Пять человек погибли, еще двое доставлены в больницу.
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Источник: 24 канал
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