Випуск новин за 11:00: Трагічний фінал рятувальної операції в Іспанії. Авіакатастрофа в Альпах
У випуску новин за 26 січня станом на 11:00 – після 12 діб невпинних пошуків рятувальники в Іспанії нарешті виявили дитину, що впала у технічний колодязь 100 метрів завглибшки. На жаль, хлопець був уже мертвим. У Альпах в повітрі зіткнулися маленький туристичний літак та гелікоптер, що перевозив лижників. П'ятеро людей загинули, ще двох доправили до лікарні.
Також у випуску:
Рятувальники знайшли у Карпатах заблукалого німецького туриста.
У Бразилії трапився прорив греблі, понад 300 людей зникли безвісти.
Дональд Трамп підписав законопроект про тимчасове припинення шатдауна.
Джерело: 24 канал
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