Випуск новин за 11:00: Трагічний фінал рятувальної операції в Іспанії. Авіакатастрофа в Альпах

У випуску новин за 26 січня станом на 11:00 – після 12 діб невпинних пошуків рятувальники в Іспанії нарешті виявили дитину, що впала у технічний колодязь 100 метрів завглибшки. На жаль, хлопець був уже мертвим. У Альпах в повітрі зіткнулися маленький туристичний літак та гелікоптер, що перевозив лижників. П'ятеро людей загинули, ще двох доправили до лікарні.

Також у випуску: Рятувальники знайшли у Карпатах заблукалого німецького туриста. У Бразилії трапився прорив греблі, понад 300 людей зникли безвісти. Дональд Трамп підписав законопроект про тимчасове припинення шатдауна.