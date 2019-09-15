Выпуск новостей за 11:00: Учения десантников. Кража золотого унитаза

В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 11:00 – парашютный прыжок, полоса препятствий, боевые стрельбы, 4-километровый бег и рукопашный бой – такие испытания устроили для десантников 79-ой бригады на Николаевщине. В Великобритании драгоценный золотой унитаз украли прямо из дворца, где когда-то жил Уинстон Черчилль.

Также в выпуске: За последние сутки в штабе операции Объединенных сил зафиксировали 14 атак. В ОБСЕ поддерживают формулу Штайнмайера, так как уверены, она – дорожная карта для реализации минских соглашений. Рекордную тыкву весом в почти полцентнера вырастил фермер в Киеве.

Источник: 24 канал