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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Выпуск новостей за 11:00: Учения десантников. Кража золотого унитаза

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 11:00 – парашютный прыжок, полоса препятствий, боевые стрельбы, 4-километровый бег и рукопашный бой – такие испытания устроили для десантников 79-ой бригады на Николаевщине. В Великобритании драгоценный золотой унитаз украли прямо из дворца, где когда-то жил Уинстон Черчилль.

      Также в выпуске:

      За последние сутки в штабе операции Объединенных сил зафиксировали 14 атак.

      В ОБСЕ поддерживают формулу Штайнмайера, так как уверены, она – дорожная карта для реализации минских соглашений.

      Рекордную тыкву весом в почти полцентнера вырастил фермер в Киеве.

      blog_ava
      Главные новости 14 сентября: Зеленский ветировал Избирательный кодекс, выборы на Донбассе
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      Теги: Великобритания Вооруженные силы Украины Новости Николаева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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