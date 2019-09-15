Випуск новин за 11:00: Навчання десантників. Крадіжка золотого унітазу
У випуску новин за 15 вересня станом на 11:00 – парашутний стрибок, смуга перешкод, бойові стрільби, 4-кілометровий біг та рукопашний бій – такі випробування влаштували для десантників 79-ої бригади на Миколаївщині. У Великій Британії коштовний золотий унітаз поцупили прямісінько із палацу, де колись жив Вінстон Черчиль.
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Джерело: 24 канал
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