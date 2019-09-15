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      Випуск новин за 11:00: Навчання десантників. Крадіжка золотого унітазу

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 вересня станом на 11:00 – парашутний стрибок, смуга перешкод, бойові стрільби, 4-кілометровий біг та рукопашний бій – такі випробування влаштували для десантників 79-ої бригади на Миколаївщині. У Великій Британії коштовний золотий унітаз поцупили прямісінько із палацу, де колись жив Вінстон Черчиль.

      Також у випуску: 

      За останню добу у штабі операції Об'єднаних сил зафіксували 14 атак.

      В ОБСЄ підтримують формулу Штайнмайєра, бо впевнені, вона – дорожня карта для реалізації мінських угод.

      Рекордні гарбузи вагою у майже півцентнера виростив фермер у Рівному.

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      Теги: Випуск новин Новини Миколаєва Збройні сили України Великобританія
      Джерело: 24 канал
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