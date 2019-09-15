Випуск новин за 11:00: Навчання десантників. Крадіжка золотого унітазу

У випуску новин за 15 вересня станом на 11:00 – парашутний стрибок, смуга перешкод, бойові стрільби, 4-кілометровий біг та рукопашний бій – такі випробування влаштували для десантників 79-ої бригади на Миколаївщині. У Великій Британії коштовний золотий унітаз поцупили прямісінько із палацу, де колись жив Вінстон Черчиль.

Також у випуску: За останню добу у штабі операції Об'єднаних сил зафіксували 14 атак. В ОБСЄ підтримують формулу Штайнмайєра, бо впевнені, вона – дорожня карта для реалізації мінських угод. Рекордні гарбузи вагою у майже півцентнера виростив фермер у Рівному.

Джерело: 24 канал