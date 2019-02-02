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      Выпуск новостей за 11:00: Украинцы в плену РФ. Морозы в США

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 11:00 – раненые моряки, которые находятся в плену в РФ, жалуются на ухудшение состояния здоровья, молодого Андрея Эйдера могли заразить гепатитом. Американцы из-за лютых морозов в стране начали флешмоб "Ледяные штаны".

      Также в выпуске:

      В Киеве на кольцевой дороге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик, девять пострадавших.

      Курт Волкер заявил, что США давят на Россию, чтобы Москва освободила моряков.

      На Востоке Украины снова враг атакует позиции украинских военных из минометов, 5 раз открывал огонь по нашим защитникам.

      На Кубу посыпались метеориты, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.

      Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Новости США
      Источник: 24 канал
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