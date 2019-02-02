Выпуск новостей за 11:00: Украинцы в плену РФ. Морозы в США

В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 11:00 – раненые моряки, которые находятся в плену в РФ, жалуются на ухудшение состояния здоровья, молодого Андрея Эйдера могли заразить гепатитом. Американцы из-за лютых морозов в стране начали флешмоб "Ледяные штаны".

Также в выпуске: В Киеве на кольцевой дороге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик, девять пострадавших. Курт Волкер заявил, что США давят на Россию, чтобы Москва освободила моряков. На Востоке Украины снова враг атакует позиции украинских военных из минометов, 5 раз открывал огонь по нашим защитникам. На Кубу посыпались метеориты, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.