Випуск новин за 11:00: Українці в полоні РФ. Морози у США

У випуску новин за 2 лютого станом на 11:00 – поранені моряки, які перебувають у полоні РФ, скаржаться на погіршення стану здоров'я, наймолодшого Андрія Ейдера могли заразити гепатитом. Американці попри люті морози в країні започаткували флешмоб "Крижані штани".

Також у випуску: У Києві на кільцевій дорозі маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку, дев'ятеро постраждалих. Курт Волкер заявив, що США тиснуть на Росію, аби Москва звільнила моряків. На Сході України знову ворог атакує позиції українських військових з мінометів, 5 разів відкривав вогонь по армійцях. На Кубу посипались метеорити, на щастя, обійшлось без жертв та руйнувань.