Випуск новин за 11:00: Українці в полоні РФ. Морози у США
У випуску новин за 2 лютого станом на 11:00 – поранені моряки, які перебувають у полоні РФ, скаржаться на погіршення стану здоров'я, наймолодшого Андрія Ейдера могли заразити гепатитом. Американці попри люті морози в країні започаткували флешмоб "Крижані штани".
Також у випуску:
У Києві на кільцевій дорозі маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку, дев'ятеро постраждалих.
Курт Волкер заявив, що США тиснуть на Росію, аби Москва звільнила моряків.
На Сході України знову ворог атакує позиції українських військових з мінометів, 5 разів відкривав вогонь по армійцях.
На Кубу посипались метеорити, на щастя, обійшлось без жертв та руйнувань.
Джерело: 24 канал
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