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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 11:00: Українці в полоні РФ. Морози у США

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 лютого станом на 11:00 – поранені моряки, які перебувають у полоні РФ, скаржаться на погіршення стану здоров'я, наймолодшого Андрія Ейдера могли заразити гепатитом. Американці попри люті морози в країні започаткували флешмоб "Крижані штани".

      Також у випуску:

      У Києві на кільцевій дорозі маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку, дев'ятеро постраждалих.

      Курт Волкер заявив, що США тиснуть на Росію, аби Москва звільнила моряків.

      На Сході України знову ворог атакує позиції українських військових з мінометів, 5 разів відкривав вогонь по армійцях.

      На Кубу посипались метеорити, на щастя, обійшлось без жертв та руйнувань.

      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Новини США
      Джерело: 24 канал
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