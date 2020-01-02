Выпуск новостей за 11:00: Украинский кинематограф-2019. Смертельное наводнение в Индонезии

В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 11:00 – в столице Индонезии Джакарте сильные дожди вызвали наводнения и оползни. Из-за непогоды погиб по меньшей мере 21 человек, более 30 тысяч жителей были эвакуированы во временные убежища. Отечественный кинематограф в 2019 году отметился победами на международных кинофестивалях, громкими скандалами и провалами.

Также в выпуске: Родственники героев Небесной Сотни просят вернуть прокуроров, представлявших сторону обвинения по делам Майдана раньше. С сегодняшнего дня в Украине больше нет Генпрокуратуры. Зато работу начинает новый орган – Офис генпрокурора. В Украине на местах продажи елок образовались стихийные свалки с деревьев. Киевская елка попала в пятерку самых красивых в Европе.