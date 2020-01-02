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      Выпуск новостей за 11:00: Украинский кинематограф-2019. Смертельное наводнение в Индонезии

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 11:00 – в столице Индонезии Джакарте сильные дожди вызвали наводнения и оползни. Из-за непогоды погиб по меньшей мере 21 человек, более 30 тысяч жителей были эвакуированы во временные убежища. Отечественный кинематограф в 2019 году отметился победами на международных кинофестивалях, громкими скандалами и провалами.

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      Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Индонезия Выпуск новостей
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