Выпуск новостей за 11:00: Украинский кинематограф-2019. Смертельное наводнение в Индонезии
В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 11:00 – в столице Индонезии Джакарте сильные дожди вызвали наводнения и оползни. Из-за непогоды погиб по меньшей мере 21 человек, более 30 тысяч жителей были эвакуированы во временные убежища. Отечественный кинематограф в 2019 году отметился победами на международных кинофестивалях, громкими скандалами и провалами.
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