Випуск новин за 11:00: Підсумки українського кінематографу-2019. Смертельна повінь в Індонезії

У випуску новин за 2 січня станом на 11:00 – у столиці Індонезії Джакарті сильні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Через негоду загинула щонайменше 21 людина, понад 30 тисяч мешканців були евакуйовані до тимчасових притулків. Вітчизняний кінематограф у 2019 році відзначився перемогами на міжнародних кінофестивалях, гучними скандалами та провалами.

Також у випуску: Родичі героїв Небесної Сотні просять повернути прокурорів, які представляли сторону обвинувачення у справах Майдану раніше. Від сьогодні в Україні більше немає Генпрокуратури. Натомість роботу починає новий орган – Офіс генпрокурора. В Україні на місцях продажу ялинок утворилися стихійні звалища з дерев. Київська ялинка потрапила до п'ятірки найкрасивіших у Європі.