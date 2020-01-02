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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 11:00: Підсумки українського кінематографу-2019. Смертельна повінь в Індонезії

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 січня станом на 11:00 – у столиці Індонезії Джакарті сильні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Через негоду загинула щонайменше 21 людина, понад 30 тисяч мешканців були евакуйовані до тимчасових притулків. Вітчизняний кінематограф у 2019 році відзначився перемогами на міжнародних кінофестивалях, гучними скандалами та провалами.

      Також у випуску:

      Родичі героїв Небесної Сотні просять повернути прокурорів, які представляли сторону обвинувачення у справах Майдану раніше.

      Від сьогодні в Україні більше немає Генпрокуратури. Натомість роботу починає новий орган – Офіс генпрокурора.

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      Теги: Жертви Випуск новин Індонезія Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
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