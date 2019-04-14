Выпуск новостей за 11:00: Военные учения ВСУ. Без виз в Таиланд
В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 09:00 – кроме непосредственных боевых действий украинские армейцы проводят постоянные учения. В том числе – в зоне боевых действий и с использованием высокоточного ракетного вооружения. С сегодняшнего дня заработал безвизовый режим с Таиландом. Все, что нужно для пребывания в стране до 30 дней, – загранпаспорт.
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Источник: 24 канал
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