Выпуск новостей за 11:00: Военные учения ВСУ. Без виз в Таиланд

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 09:00 – кроме непосредственных боевых действий украинские армейцы проводят постоянные учения. В том числе – в зоне боевых действий и с использованием высокоточного ракетного вооружения. С сегодняшнего дня заработал безвизовый режим с Таиландом. Все, что нужно для пребывания в стране до 30 дней, – загранпаспорт.

Также в выпуске: На НСК "Олимпийский" готовятся к приезду Петра Порошенко, вход должен быть свободным. В США испытали самый большой самолет в мире, предназначенный для запуска космических ракет. За прошедшие сутки украинские воины не понесли потерь, зато двух оккупантов уничтожили, пять – ранены.

Источник: 24 канал