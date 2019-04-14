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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Выпуск новостей за 11:00: Военные учения ВСУ. Без виз в Таиланд

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 09:00 – кроме непосредственных боевых действий украинские армейцы проводят постоянные учения. В том числе – в зоне боевых действий и с использованием высокоточного ракетного вооружения. С сегодняшнего дня заработал безвизовый режим с Таиландом. Все, что нужно для пребывания в стране до 30 дней, – загранпаспорт.

      Также в выпуске:

      На НСК "Олимпийский" готовятся к приезду Петра Порошенко, вход должен быть свободным.

      В США испытали самый большой самолет в мире, предназначенный для запуска космических ракет.

      За прошедшие сутки украинские воины не понесли потерь, зато двух оккупантов уничтожили, пять – ранены.

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      Теги: Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Выпуск новостей Таиланд Безвизовый режим
      Источник: 24 канал
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