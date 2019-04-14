Випуск новин за 11:00: Військові навчання ЗСУ. Без віз до Таїланду

У випуску новин за 14 квітня станом на 09:00 – окрім безпосередніх бойових дій, українські армійці проводять постійні навчання. В тому числі – у зоні бойових дій та з використанням високоточного ракетного озброєння. Відсьогодні запрацював безвізовий режим з Таїландом. Усе, що потрібно для перебування в країні до 30 днів – закордонний паспорт.

Також у випуску: На НСК "Олімпійський" готуються до приїзду Петра Порошенка, вхід має бути вільним. У США випробували найбільший літак у світі, призначений для запуску космічних ракет. Минулої доби українські воїни не зазнали втрат, натомість двох окупантів було знищено, п'ять – поранено.

Джерело: 24 канал