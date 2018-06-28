Выпуск новостей за 11:00: Сутки на фронте. Изменения в Конституции

Выпуск новостей за 11:00: Сутки на фронте. Изменения в КонституцииВыпуск новостей 15 Читати новину українською
В выпуске новостей за 28 июня,по состоянию на 11:00 – на Донбассе пророссийские террористы обстреляли поселок Железное, ранены двое гражданских жителей. Президент Петр Порошенко анонсировал изменения в Конституции.
Также в выпуске:
Украинская омбудсвумен Людмила Денисова прибыла к пленнику Кремля Олегу Сенцову, но ее не пускают.
Сегодня в Украине празднуют День Конституции.
Источник: 24 канал
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