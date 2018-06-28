Випуск новин за 11:00: Доба на фронті. Зміни до Конституції

Випуск новин за 11:00: Доба на фронті. Зміни до КонституціїВипуск новин 23 Читать новость на русском
У випуску новин за 28 червня станом на 11:00 – на Донбасі проросійські терористи обстріляли селище Залізне, поранено двох цивільних мешканців. Президент Петро Порошенко анонсував зміни до Конституції.
Також у випуску:
Українська омбудсвумен Людмила Денісова прибула до бранця Кремля Олега Сенцова, але її не пускають.
Сьогодні в Україні святкують День Конституції.
Джерело: 24 канал
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