Випуск новин за 11:00: Доба на фронті. Зміни до Конституції

У випуску новин за 28 червня станом на 11:00 – на Донбасі проросійські терористи обстріляли селище Залізне, поранено двох цивільних мешканців. Президент Петро Порошенко анонсував зміни до Конституції.

Також у випуску: Українська омбудсвумен Людмила Денісова прибула до бранця Кремля Олега Сенцова, але її не пускають. Сьогодні в Україні святкують День Конституції.