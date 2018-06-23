Выпуск новостей за 11:00: Встреча российской омбудсвумен с Вышинским. Война за пленников

В выпуске новостей за 23 июня, по состоянию на 11:00 – запланированная на сегодня встреча российской омбудсвумен Татьяны Москальковой с руководителем "РИА-новости" Кириллом Вышинским – под вопросом. Эта встреча должна была состояться при условии, что нашу Людмилу Денисову допустят к заключенному Олегу Сенцову. У пленника Кремля Владимира Балуха резко ухудшилось здоровье.

Также в выпуске: Как аннексированный Крым заселяют жителями Сибири и Рязани.