Випуск новин за 11:00: Зустріч російської омбудсвумен з Вишинським. Війна за бранців

У випуску новин за 23 червня станом на 11:00 – запланована на сьогодні зустріч російської омбудсвумен Тетяни Москалькової з керівником "РИА-новости" Кирилом Вишинським – під питанням. Ця зустріч мала відбутися за умови, що нашу Людмилу Денісову допустять до ув'язненого Олега Сенцова. У бранця Кремля Володимира Балуха різко погіршилось здоров'я.

Також у випуску: Як анексований Крим заселяють жителями Сибіру та Рязані.