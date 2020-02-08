Выпуск новостей за 11:00: Встреча Зеленского и Папы Римского. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 11:00 – Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Ватикан встретится с папой Франциском. С начала суток боевики поливают артиллерийским и минометным огнем наши позиции у Орехового, что на Луганщине. Там в течение недели была едва ли не самая горячая ситуация.

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