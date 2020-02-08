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      Випуск новин за 11:00: Зустріч Зеленського і Папи Римського. Обстріли на фронті

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 лютого станом на 11:00 – Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Ватикану зустрінеться з папою Франциском. Від початку доби бойовики поливають артилерійським та мінометним вогнем наші позиції біля Оріхового, що на Луганщині. Там протягом тижня була чи не найгарячіша ситуація.

      Також у випуску:

      У Полтаві 18-річна дівчина застрелила свого інструктора. Від кульового поранення в голову 64-річний чоловік помер на місці.

      На півдні Казахстану сталася масштабна бійка за участі майже 300 людей. Унаслідок сутички загинуло щонайменше 8 її учасників, ще сорок – отримали поранення.

      У Росії розбився гелікоптер з одним із найбагатших депутатів Держдуми на борту. Айрат Хайруллін летів на власному вертольоті разом з помічником.

      Головні новини 7 лютого: Стрілянина у Мукачеві, конфлікт Авакова і Ситника
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Папа Римський Війна на Донбасі Війна
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