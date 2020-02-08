Випуск новин за 11:00: Зустріч Зеленського і Папи Римського. Обстріли на фронті

У випуску новин за 8 лютого станом на 11:00 – Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Ватикану зустрінеться з папою Франциском. Від початку доби бойовики поливають артилерійським та мінометним вогнем наші позиції біля Оріхового, що на Луганщині. Там протягом тижня була чи не найгарячіша ситуація.

Також у випуску: У Полтаві 18-річна дівчина застрелила свого інструктора. Від кульового поранення в голову 64-річний чоловік помер на місці. На півдні Казахстану сталася масштабна бійка за участі майже 300 людей. Унаслідок сутички загинуло щонайменше 8 її учасників, ще сорок – отримали поранення. У Росії розбився гелікоптер з одним із найбагатших депутатів Держдуми на борту. Айрат Хайруллін летів на власному вертольоті разом з помічником.