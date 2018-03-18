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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 11:00: Выборы президента в России. Гибель пограничника

Выпуск новостей 12:12, сегодня 359 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 11:00 – страна-агрессор выбирает себе президента. Избирательные участки открылись во всех регионах России. На Донбассе на КПВВ "Майорское" от взрыва гранаты погиб пограничник, еще один получил ранения.

Также в выпуске:

В России на избирательные участки заставляют идти даже рожениц. Видео с одной из московских клиник обнародовал "Фонд Навального".

Многие россияне решили бойкотировать выборы. Хэштег "Не голосую" накануне появился на аватарках не только у противников Путина в России, но и у эмигрантов по всему миру.

Украинские националисты не пускают россиян на участки в дипучреждениях в Киеве.

Теги: Новости России Выборы в России 2018 Жертвы Выпуск новостей Госпогранслужба Взрыв Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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