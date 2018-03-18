Випуск новин за 11:00: Вибори президента в Росії. Загибель прикордонника
Випуск новин 12:10, сьогодні 175 Читать новость на русском
У випуску новин за 18 березня станом на 11:00 – країна-агресор обирає собі президента. Виборчі дільниці відкрились у всіх регіонах Росії. На Донеччині на КПВВ "Майорське" від вибуху гранати загинув прикордонник, ще один отримав поранення.
Також у випуску:
В Росії на виборчі дільниці примушують йти навіть породілей. Відеодоказ із однієї з московських клінік оприлюднив "Фонд Навального".
Багато росіян вирішили бойокотувати вибори. Хештег "Не голосую" напередодні з'явився на аватарках не лише у противників Путіна в Росії, але й в емігрантів по всьому світі.
Українські націоналісти не пускають росіян на дільниці в дипустановах у Києві.
Джерело: 24 Канал
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