Випуск новин за 11:00: Вибори президента в Росії. Загибель прикордонника

У випуску новин за 18 березня станом на 11:00 – країна-агресор обирає собі президента. Виборчі дільниці відкрились у всіх регіонах Росії. На Донеччині на КПВВ "Майорське" від вибуху гранати загинув прикордонник, ще один отримав поранення.

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В Росії на виборчі дільниці примушують йти навіть породілей. Відеодоказ із однієї з московських клінік оприлюднив "Фонд Навального".

Багато росіян вирішили бойокотувати вибори. Хештег "Не голосую" напередодні з'явився на аватарках не лише у противників Путіна в Росії, але й в емігрантів по всьому світі.

Українські націоналісти не пускають росіян на дільниці в дипустановах у Києві.