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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 11:00: Вибори президента в Росії. Загибель прикордонника

Випуск новин 12:10, сьогодні 175 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 березня станом на 11:00 – країна-агресор обирає собі президента. Виборчі дільниці відкрились у всіх регіонах Росії. На Донеччині на КПВВ "Майорське" від вибуху гранати загинув прикордонник, ще один отримав поранення.

Також у випуску:

В Росії на виборчі дільниці примушують йти навіть породілей. Відеодоказ із однієї з московських клінік оприлюднив "Фонд Навального".

Багато росіян вирішили бойокотувати вибори. Хештег "Не голосую" напередодні з'явився на аватарках не лише у противників Путіна в Росії, але й в емігрантів по всьому світі.

Українські націоналісти не пускають росіян на дільниці в дипустановах у Києві.

Теги: Вибори в Росії 2018 Випуск новин Новини Росії Жертви Війна на Донбасі Вибух Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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