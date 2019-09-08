Выпуск новостей за 11:00: Выборы в Москве. Операция "Висла"

В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 11:00 – у россиян стартовал скандальный Единый день голосования, они будут избирать депутатов местных парламентов. В Украине годовщина так называемой операции "Висла". 75 лет назад украинцев, проживавших на территории Западной Украины, принудительно выселили.

Также в выпуске: Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: 24 канал