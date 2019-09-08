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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 11:00: Вибори у Москві. Операція "Вісла"

      Випуск новин 64 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 вересня станом на 11:00 – у росіян стартував скандальний Єдиний день голосування, вони обиратимуть депутатів до місцевих парламентів. В Україні роковини так званої операції "Вісла". 75 років тому українців, які проживали на території західної України примусово виселили.

      Також у випуску:

      Президент України Володимир Зеленський 7 вересня мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

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      Теги: Новини Польщі Новини Росії Випуск новин Історія
      Джерело: 24 канал
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