Випуск новин за 11:00: Вибори у Москві. Операція "Вісла"
У випуску новин за 8 вересня станом на 11:00 – у росіян стартував скандальний Єдиний день голосування, вони обиратимуть депутатів до місцевих парламентів. В Україні роковини так званої операції "Вісла". 75 років тому українців, які проживали на території західної України примусово виселили.
Також у випуску:
Президент України Володимир Зеленський 7 вересня мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Джерело: 24 канал
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