Випуск новин за 11:00: Вибори у Москві. Операція "Вісла"

У випуску новин за 8 вересня станом на 11:00 – у росіян стартував скандальний Єдиний день голосування, вони обиратимуть депутатів до місцевих парламентів. В Україні роковини так званої операції "Вісла". 75 років тому українців, які проживали на території західної України примусово виселили.

Також у випуску: Президент України Володимир Зеленський 7 вересня мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: 24 канал