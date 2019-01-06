Выпуск новостей за 11:00: Взрыв в Мариуполе. Новости с фронта

В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 11:00 – в мариупольской квартире взорвалась ручная граната. В результате инцидента погибли двое людей. По данным штаба ООС, за прошедшие сутки российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обошлись без оружия запрещенного минскими договоренностями. К счастью, ни один украинский защитник не погиб.

Также в выпуске: Уже 34 прихода решили перейти из церкви Московского патриархата в новосозданную Православную Церковь Украины. Суд взял под домашний арест обоих подозреваемых, причастных к смертельному падению лифта в Сумах.