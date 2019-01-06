Выпуск новостей за 11:00: Взрыв в Мариуполе. Новости с фронта
В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 11:00 – в мариупольской квартире взорвалась ручная граната. В результате инцидента погибли двое людей. По данным штаба ООС, за прошедшие сутки российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обошлись без оружия запрещенного минскими договоренностями. К счастью, ни один украинский защитник не погиб.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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