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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      Випуск новин за 11:00: Вибух у Маріуполі. Новини з фронту

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 січня станом на 11:00 – у маріупольській квартирі вибухнула ручна граната. Внаслідок інциденту загинули двоє людей. За даними штабу ООС, протягом минулої доби російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Обійшлися без зброї забороненої мінськими домовленостями. На щастя, жоден український захисник не загинув.

      Також у випуску:

      Вже 34 парафій вирішили перейти з церкви Московського патріархату до новоствореної Православної церкви України.

      Суд взяв під домашній арешт обох підозрюваних, причетних до смертельного падіння ліфта у Сумах.

       

      Теги: Вибух Новини Маріуполя Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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