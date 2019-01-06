Випуск новин за 11:00: Вибух у Маріуполі. Новини з фронту
У випуску новин за 6 січня станом на 11:00 – у маріупольській квартирі вибухнула ручна граната. Внаслідок інциденту загинули двоє людей. За даними штабу ООС, протягом минулої доби російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Обійшлися без зброї забороненої мінськими домовленостями. На щастя, жоден український захисник не загинув.
Також у випуску:
Вже 34 парафій вирішили перейти з церкви Московського патріархату до новоствореної Православної церкви України.
Суд взяв під домашній арешт обох підозрюваних, причетних до смертельного падіння ліфта у Сумах.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі