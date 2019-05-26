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      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 11:00: Взрыв в Таиланде. Протесты в Израиле

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 11:00 – в Таиланде на одном из судов, которое стояло на причале, взорвался контейнер с химикатами. Тушили пожар с помощью десяти пожарных бригад. В Израиле люди выступают против иммунитета для премьера, который позволит ему избежать преследования по закону.

      Также в выпуске:

      Украинские миротворцы вернулись домой из Конго.

      В Каннах назвали победителей международного кинофестиваля.

      В центре Ровно за несанкционированный митинг правоохранители задержали двух человек.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 26 мая: солнце и грозы разделят страну, а температура будет комфортной
      сегодня
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      Теги: Выпуск новостей Таиланд
      Источник: 24 канал
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