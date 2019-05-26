Выпуск новостей за 11:00: Взрыв в Таиланде. Протесты в Израиле
В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 11:00 – в Таиланде на одном из судов, которое стояло на причале, взорвался контейнер с химикатами. Тушили пожар с помощью десяти пожарных бригад. В Израиле люди выступают против иммунитета для премьера, который позволит ему избежать преследования по закону.
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Источник: 24 канал
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