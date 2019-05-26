Випуск новин за 11:00: Вибух у Таїланді. Протести в Ізраїлі
У випуску новин за 26 травня станом на 11:00 – у Таїланді на одному з суден, яке стояло на причалі, вибухнув контейнер з хімікатами. Гасили пожежу за допомогою десяти пожежних бригад. В Ізраїлі люди виступають проти імунітета для прем'єра, яка дозволить йому уникнути переслідування за законом.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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