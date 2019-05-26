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      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 11:00: Вибух у Таїланді. Протести в Ізраїлі

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 травня станом на 11:00 – у Таїланді на одному з суден, яке стояло на причалі, вибухнув контейнер з хімікатами. Гасили пожежу за допомогою десяти пожежних бригад. В Ізраїлі люди виступають проти імунітета для прем'єра, яка дозволить йому уникнути переслідування за законом.

      Також у випуску:

      Українські миротворці повернулися додому з Конго.

      В Каннах назвали переможців міжнародного кінофестивалю.

      У середмісті Рівного за несанкціонований мітинг правоохоронці затримали двох людей.

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      Теги: Випуск новин Таїланд
      Джерело: 24 канал
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