Випуск новин за 11:00: Вибух у Таїланді. Протести в Ізраїлі

У випуску новин за 26 травня станом на 11:00 – у Таїланді на одному з суден, яке стояло на причалі, вибухнув контейнер з хімікатами. Гасили пожежу за допомогою десяти пожежних бригад. В Ізраїлі люди виступають проти імунітета для прем'єра, яка дозволить йому уникнути переслідування за законом.

Також у випуску: Українські миротворці повернулися додому з Конго. В Каннах назвали переможців міжнародного кінофестивалю. У середмісті Рівного за несанкціонований мітинг правоохоронці затримали двох людей.

Джерело: 24 канал