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      Выпуск новостей за 11:00: Забег младенцев в Хмельницком. Спасательная операция на Закарпатье

      Выпуск новостей 128 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 11:00 – в Хмельницком мерялись силами младенцы – кто из них первым проползет пятиметровую дистанцию. На Закарпатье нашли школьницу, которая накануне заблудилась. Всю ночь 14-летняя девочка пробыла в лесу одна.

      Также в выпуске:

      Экс-командир киевского полка "Беркута" Сергей Кусюк вчера разгонял митинг в Москве.

      Скандального киевского судью-беглеца Николая Чауса, который прославился хранением взяток в банках, встретили в столице Молдовы.

      Одессу снова заливает, хотя она еще не успела оправиться от недавнего дождя.

      blog_ava
      Что нужно сделать после секса
      8 августа
      448
      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Дети и несовершеннолетние ГСЧС Новости Закарпатья Новости Хмельницкого
      Источник: 24 канал
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