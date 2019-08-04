Выпуск новостей за 11:00: Забег младенцев в Хмельницком. Спасательная операция на Закарпатье

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 11:00 – в Хмельницком мерялись силами младенцы – кто из них первым проползет пятиметровую дистанцию. На Закарпатье нашли школьницу, которая накануне заблудилась. Всю ночь 14-летняя девочка пробыла в лесу одна.

Также в выпуске: Экс-командир киевского полка "Беркута" Сергей Кусюк вчера разгонял митинг в Москве. Скандального киевского судью-беглеца Николая Чауса, который прославился хранением взяток в банках, встретили в столице Молдовы. Одессу снова заливает, хотя она еще не успела оправиться от недавнего дождя.

Источник: 24 канал