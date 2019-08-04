Выпуск новостей за 11:00: Забег младенцев в Хмельницком. Спасательная операция на Закарпатье
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 11:00 – в Хмельницком мерялись силами младенцы – кто из них первым проползет пятиметровую дистанцию. На Закарпатье нашли школьницу, которая накануне заблудилась. Всю ночь 14-летняя девочка пробыла в лесу одна.
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8 августа
Источник: 24 канал
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