Випуск новин за 11:00: Забіг немовлят у Хмельницькому. Рятувальна операція на Закарпатті

У випуску новин за 4 серпня станом на 11:00 – у Хмельницькому мірялися силами немовлята – хто з них першим проповзе п'яти метрову дистанцію. На Закарпатті рятувальники знайшли школярку, яка напередодні заблукала. Цілу ніч 14-річна дівчинка пробула у лісі одна.

Також у випуску: Екс-командир київського полку "Беркута" Сергій Кусюк учора розганяв мітинг у Москві. Скандального київського суддю-втікача Миколу Чауса, який прославився зберіганням хабарів у банках, зустріли в столиці Молдови. Одесу знову заливає, хоча вона ще не встигла оговтатися від нещодавнього дощу.

Джерело: 24 канал