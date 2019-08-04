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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН
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      Випуск новин за 11:00: Забіг немовлят у Хмельницькому. Рятувальна операція на Закарпатті

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 серпня станом на 11:00 – у Хмельницькому мірялися силами немовлята – хто з них першим проповзе п'яти метрову дистанцію. На Закарпатті рятувальники знайшли школярку, яка напередодні заблукала. Цілу ніч 14-річна дівчинка пробула у лісі одна.

      Також у випуску:

      Екс-командир київського полку "Беркута" Сергій Кусюк учора розганяв мітинг у Москві.

      Скандального київського суддю-втікача Миколу Чауса, який прославився зберіганням хабарів у банках, зустріли в столиці Молдови.

      Одесу знову заливає, хоча вона ще не встигла оговтатися від нещодавнього дощу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Хмельницького Діти і неповнолітні ДСНС Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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