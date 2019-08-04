Випуск новин за 11:00: Забіг немовлят у Хмельницькому. Рятувальна операція на Закарпатті
У випуску новин за 4 серпня станом на 11:00 – у Хмельницькому мірялися силами немовлята – хто з них першим проповзе п'яти метрову дистанцію. На Закарпатті рятувальники знайшли школярку, яка напередодні заблукала. Цілу ніч 14-річна дівчинка пробула у лісі одна.
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Джерело: 24 канал
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