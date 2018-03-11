Выпуск новостей за 11:00: Задержание боевика. Визит Волкера

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 11:00 – на Луганщине украинские военные задержали боевика при попытке пробраться на подконтрольную Украине территорию. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер собирается приехать в Украину и наведаться на Донбасс.

Также в выпуске: За минувшие сутки на фронте ранили одного украинского бойца. Нацгвардейца, который бежал помочь сбитому пешеходу, сбила машина. Великобритания предлагает бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за отравления экс-шпиона Скрипаля.