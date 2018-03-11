Выпуск новостей за 11:00: Задержание боевика. Визит Волкера
Выпуск новостей 11:41, 11 марта 72 Читати новину українською
В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 11:00 – на Луганщине украинские военные задержали боевика при попытке пробраться на подконтрольную Украине территорию. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер собирается приехать в Украину и наведаться на Донбасс.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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