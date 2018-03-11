Випуск новин за 11:00: Затримання бойовика. Візит Волкера

У випуску новин за 11 березня станом на 11:00 – на Луганщині українські військові затримали бойовика при спробі пробратися на підконтрольну Україні територію. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер збирається приїхати в Україну і навідатись на Донбас.

Також у випуску: За минулу добу на фронті поранили одного українського бійця. Нацгвардійця, який біг допомогти збитому пішоходу, збила машина. Великобританія пропонує бойкотувати ЧС-2018 в Росії через отруєння екс-шпигуна Скрипаля.