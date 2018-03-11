Випуск новин за 11:00: Затримання бойовика. Візит Волкера
Випуск новин 11:38, 11 березня 129 Читать новость на русском
У випуску новин за 11 березня станом на 11:00 – на Луганщині українські військові затримали бойовика при спробі пробратися на підконтрольну Україні територію. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер збирається приїхати в Україну і навідатись на Донбас.
Також у випуску:
За минулу добу на фронті поранили одного українського бійця.
Нацгвардійця, який біг допомогти збитому пішоходу, збила машина.
Великобританія пропонує бойкотувати ЧС-2018 в Росії через отруєння екс-шпигуна Скрипаля.
Джерело: 24 Канал
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