Выпуск новостей за 11:00: Задержание рыбаков. Разоружение КНДР
В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 11:00–двоих рыбаков из Бердянска задержали российские пограничники в акватории Азовского моря. Дональд Трамп на встрече с Ким Чен Ыном хочет достичь полного ядерного разоружения КНДР.
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Источник: 24 Канал
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