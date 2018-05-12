Выпуск новостей за 11:00: Задержание рыбаков. Разоружение КНДР

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 11:00–двоих рыбаков из Бердянска задержали российские пограничники в акватории Азовского моря. Дональд Трамп на встрече с Ким Чен Ыном хочет достичь полного ядерного разоружения КНДР.

Также в выпуске: Ситуация на фронте. Как зарабатывать на альтернативной энергетике. В Афинах произошли столкновения между футбольными фанами и полицией.