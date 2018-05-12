Випуск новин за 11:00: Затримання рибалок. Роззброєння КНДР

У випуску новин за 12 травня станом на 11:00 –двох рибалок з Бердянська затримали російські прикордонники в акваторії Азовського моря. Дональд Трамп на зустрічі з Кім Чен Ином хоче досягти повного ядерного роззброєння КНДР.

Також у випуску: Ситуація на фронті. Як заробляти на альтернативній енергетиці. В Афінах відбулись сутички між футбольними фанами і поліцією.