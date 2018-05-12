Випуск новин за 11:00: Затримання рибалок. Роззброєння КНДР
У випуску новин за 12 травня станом на 11:00 –двох рибалок з Бердянська затримали російські прикордонники в акваторії Азовського моря. Дональд Трамп на зустрічі з Кім Чен Ином хоче досягти повного ядерного роззброєння КНДР.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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