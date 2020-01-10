Выпуск новостей за 11:00: Заявление Зеленского об авиакатастрофе. Увольнение судьи

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 11:00 – Владимир Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров о вероятном сбитии украинского самолета в небе над Тегераном. Однако подчеркнул, что эта информация требует доказательств. Скандальную судью Барышевского суда Елену Литвиненко, которая лишила лицензии лоукост SkyUp, уволили.

Также в выпуске: Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию по ограничению военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Российские наемники продолжают стрелять по позициям наших защитников, несмотря на договоренности о режиме тишины. В результате один украинский военный погиб. 26 освобожденных украинцев, которые были в плену боевиков, до сих пор не имеют документов.