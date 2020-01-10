Випуск новин за 11:00: Заява Зеленського про авіакатастрофу. Звільнення судді

У випуску новин за 10 січня станом на 11:00 – Володимир Зеленський відреагував на заяви світових лідерів про імовірне збиття українського літака в небі над Тегераном. Однак наголосив, що ця інформація потребує доказів. Скандальну суддю Баришівського суду Олену Литвиненко, яка позбавила ліцензії лоукост SkyUp, звільнили.

Також у випуску: Палата представників Конгресу США підтримала резолюцію щодо обмеження військових дій президента Дональда Трампа щодо Ірану. Російські найманці продовжують гатити по позиціях наших оборонців, незважаючи на домовленості про режим тиші. В результаті один український військовий загинув. 26 звільнених українців, які були в полоні бойовиків, досі не мають документів.