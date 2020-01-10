12:55
10 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перший секс цитатою Лукашенка. Катафалки нового покоління
      Вєсті Кремля
      08:54, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський – учасник таємної змови. Масштабний "махач" депутатів
      Вєсті.UA
      08:53, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 11:00: Заява Зеленського про авіакатастрофу. Звільнення судді

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 січня станом на 11:00 – Володимир Зеленський відреагував на заяви світових лідерів про імовірне збиття українського літака в небі над Тегераном. Однак наголосив, що ця інформація потребує доказів. Скандальну суддю Баришівського суду Олену Литвиненко, яка позбавила ліцензії лоукост SkyUp, звільнили.

      Також у випуску:

      Палата представників Конгресу США підтримала резолюцію щодо обмеження військових дій президента Дональда Трампа щодо Ірану.

      Російські найманці продовжують гатити по позиціях наших оборонців, незважаючи на домовленості про режим тиші. В результаті один український військовий загинув.

      26 звільнених українців, які були в полоні бойовиків, досі не мають документів.

      Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
      сьогодні
      12529
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Випуск новин Судді
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:50 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Ірина Кошанська 36594
      сьогодні , 12:00 "Зрада" у мовчанні Зеленського
      Петро Охотін 1030
      4 січня , 10:00 Які вазони можуть викликати алергію – небезпека домашніх рослин
      1258
      сьогодні , 08:40 Крим ціною в шампанське, або Як Кремлю не вдалося підкупити Естонію
      Віталій Портников 1765
      сьогодні , 08:35 Зняття недоторканності – обман, а Баканов – ворог реформи СБУ: відверте інтерв'ю з Шабуніним
      Олена Трибушна 3666
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук