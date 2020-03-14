Выпуск новостей за 11:00: Закрытие границы для иностранцев. Чрезвычайная ситуация на Буковине
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 11:00 – Украина прекращает регулярное авиасообщение и закрывает границу для иностранцев. Поэтому украинцы, которые планировали вернуться на Родину, должны сделать это в ближайшие дни. Вслед за Житомирщиной чрезвычайное положение сегодня ввели и в Черновицкой области. Именно в этих регионах зафиксировали первые заболевания коронавирусом в Украине.
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