Выпуск новостей за 11:00: Закрытие границы для иностранцев. Чрезвычайная ситуация на Буковине

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 11:00 – Украина прекращает регулярное авиасообщение и закрывает границу для иностранцев. Поэтому украинцы, которые планировали вернуться на Родину, должны сделать это в ближайшие дни. Вслед за Житомирщиной чрезвычайное положение сегодня ввели и в Черновицкой области. Именно в этих регионах зафиксировали первые заболевания коронавирусом в Украине.

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Американского президента Дональда Трампа проверят на коронавирус, поскольку у еще одного лица, с которым он недавно контактировал, обнаружили эту болезнь.

С самого утра российские наемники уже трижды обстреляли позиции украинских военных.

В Украине отмечают День Добровольца.