Випуск новин за 11:00: Закриття кордону для іноземців. Надзвичайна ситуація на Буковині

У випуску новин за 14 березня станом на 11:00 – Україна припиняє регулярне авіасполучення та закриває кордон для іноземців. Тож українці, які планували повернутися на Батьківщину, мають зробити це у найближчі дні. Слідом за Житомирщиною надзвичайний стан від сьогодні запровадили й у Чернівецькій області. Саме в цих регіонах раніше зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус в Україні.

Також у випуску: Американського президента Дональда Трампа перевірять на коронавірус, оскільки у ще однієї особи, з якою він нещодавно контактував, виявили цю недугу. Із самого ранку російські найманці вже тричі обстріляли позиції українських військових. В Україні відзначають День Добровольця.