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      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
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      Выпуск новостей за 11:00: Жертвы цунами в Индонезии. Рейтинг кандидатов в президенты

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 11:00 – число погибших из-за цунами в Индонезии уже 429, еще почти полторы тысячи человек – травмированы. Количество жертв может возрасти, ведь 128 человек до сих пор числятся пропавшими. Неделя до официального старта президентской гонки. Первенство отдают Юлии Тимошенко, второй – шоумен Владимир Зеленский, затем Порошенко, Бойко и Ляшко.

      Также в выпуске:

      Черкасские полицейские осваивают азы домедицинской помощи.

      За минувшие сутки пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ.

      В Крыму в украинских церквях Московского патриархата хранили оружие.

      Теги: Жертвы Цунами в Индонезии Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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