Выпуск новостей за 11:00: Жертвы цунами в Индонезии. Рейтинг кандидатов в президенты

В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 11:00 – число погибших из-за цунами в Индонезии уже 429, еще почти полторы тысячи человек – травмированы. Количество жертв может возрасти, ведь 128 человек до сих пор числятся пропавшими. Неделя до официального старта президентской гонки. Первенство отдают Юлии Тимошенко, второй – шоумен Владимир Зеленский, затем Порошенко, Бойко и Ляшко.

Также в выпуске: Черкасские полицейские осваивают азы домедицинской помощи. За минувшие сутки пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ. В Крыму в украинских церквях Московского патриархата хранили оружие.