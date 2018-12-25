Випуск новин за 11:00: Жертви цунамі в Індонезії. Рейтинг кандидатів у президенти
У випуску новин за 25 грудня станом на 11:00 – кількість загиблих через цунамі в Індонезії вже 429, ще майже півтори тисячі людей – травмовані. Кількість жертв може зрости, адже 128 людей досі вважають зниклими. Тиждень до офіційного старту президентських перегонів. Першість віддають Юлії Тимошенко, другий – шоумен Володимир Зеленський, потім Порошенко, Бойко та Ляшко.
Також у випуску:
Черкаські поліцейські освоюють ази домедичної допомоги.
За минулу добу проросійські бойовики 20 разів обстріляли позиції ЗСУ.
У Криму в українських церквах Московського патріархату зберігали зброю.
Джерело: 24 канал
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