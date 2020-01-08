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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Выпуск новостей за 11.00: Жертвы катастрофы МАУ в Иране. Черные ящики самолета

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 11:00 – среди погибших в авиакатастрофе Боинга вблизи Тегерана граждане семи стран: Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Среди жертв 11 украинцев – двое пассажиров и девять членов экипажа. Иранские спасатели уже нашли самописцы из самолета.

      Также в выпуске:

      Версию о теракте в отношении украинского самолета в Иране опровергают. Возможность попадания в самолет ракеты, выпущенной по американской военной базе, украинская сторона оспорила.

      Зеленский поручил СНБО создать оперативный штаб. Два специальных борта – МИД и Минобороны – должны отправиться в Тегеран.

      Ночью Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в соседнем Ираке. Целями атаки были по меньшей мере две военных базы на западе государства.

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      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Катастрофа Выпуск новостей Жертвы
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