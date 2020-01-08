Випуск новин за 11.00: Жертви катастрофи МАУ в Ірані. Чорні скриньки літака

У випуску новин за 8 січня станом на 11:00 – серед загиблих у авіакатастрофі Боїнга поблизу Тегерана громадяни семи країн: України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії. Серед жертв 11 українців – двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Іранські рятувальники вже знайшли самописці з літака.

Також у випуску: Версію про теракт щодо українського літака в Ірані спростовують. Можливість влучання у літак ракети, випущеної по американській військовій базі українська сторона заперечила. Зеленський доручив РНБО створити оперативний штаб. Два спеціальні борти – МЗС і Міноборони мають вирушити в Тегеран. Вночі Іран завдав ракетного удару по американських військових базах у сусідньому Іраку. Цілями атаки були щонайменше дві військових бази на заході держави.