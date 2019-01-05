Выпуск новостей за 11:00: Жуткий пожар в Польше. Сход лавины в Крыму
В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 11:00 – в результате пожара в Польше погибли пять девушек, огонь вспыхнул во время квест-игры. Работники квест-комнаты не отреагировали на пожар вовремя, поэтому компания подростков осталась заблокированной в закрытом помещении. В Крыму с горной вершины Ай-Петри сошла лавина и заблокировала несколько десятков авто. Спасатели уже начали эвакуацию.
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Источник: 24 канал
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