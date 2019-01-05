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      Выпуск новостей за 11:00: Жуткий пожар в Польше. Сход лавины в Крыму

      Выпуск новостей 71 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 11:00 – в результате пожара в Польше погибли пять девушек, огонь вспыхнул во время квест-игры. Работники квест-комнаты не отреагировали на пожар вовремя, поэтому компания подростков осталась заблокированной в закрытом помещении. В Крыму с горной вершины Ай-Петри сошла лавина и заблокировала несколько десятков авто. Спасатели уже начали эвакуацию.

      Также в выпуске:

      Церемония подписания Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины: вживую.

      5 января вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией.

      За последние сутки пророссийские боевики применили стрелковое оружие для поражения позиций ВСУ.

      Рождественский стол: можно ли организовать праздник за 200 гривен.

      Теги: Новости Украины Новости Польши Пожар Новости Крыма Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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