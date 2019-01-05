Випуск новин за 11:00: Моторошна пожежа у Польщі. Сходження лавини у Криму

У випуску новин за 5 січня станом на 11:00 – внаслідок пожежі у Польщі загинули п'ятеро дівчат. Вогонь спалахнув в закритому приміщенні під час квест-гри. Працівники квест-кімнати не зреагували на пожежу вчасно, тож компанія підлітків залишилася заблокованою. В Криму з гірської вершини Ай-Петрі зійшла лавина та заблокувала декілька десятків авто. Рятувальники вже розпочали евакуацію.

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