Випуск новин за 11:00: Моторошна пожежа у Польщі. Сходження лавини у Криму
У випуску новин за 5 січня станом на 11:00 – внаслідок пожежі у Польщі загинули п'ятеро дівчат. Вогонь спалахнув в закритому приміщенні під час квест-гри. Працівники квест-кімнати не зреагували на пожежу вчасно, тож компанія підлітків залишилася заблокованою. В Криму з гірської вершини Ай-Петрі зійшла лавина та заблокувала декілька десятків авто. Рятувальники вже розпочали евакуацію.
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Джерело: 24 канал
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