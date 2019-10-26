Выпуск новостей за 11: 00: наказание похитительнице ребенка. Переход на зимнее время
В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 11:00 – двухмесячный домашний арест за похищение ребенка. Такую меру пресечения избрал суд для женщины, которая в среду похитила 3-месячного ребенка. Уже этой ночью украинцы смогут поспать подольше. Ведь часы переводят на час назад.
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