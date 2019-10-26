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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 11: 00: наказание похитительнице ребенка. Переход на зимнее время

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 11:00 – двухмесячный домашний арест за похищение ребенка. Такую меру пресечения избрал суд для женщины, которая в среду похитила 3-месячного ребенка. Уже этой ночью украинцы смогут поспать подольше. Ведь часы переводят на час назад.

      Также в выпуске:

      В Харькове задержали заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, который находился в розыске.

      Трагедия в Солсбери станет сериалом. За это взялась компания ВВС.

      Уже со следующей недели тепло исчезнет, а вместе с ним развеются и аномальные туманы, обещают синоптики.

      blog_ava
      Ошибка на 11 миллионов: на Донетчине положили дорогу не там, где нужно
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Похищение Выпуск новостей
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