Випуск новин за 11:00: Покарання викрадачці дитини. Перехід на зимовий час
У випуску новин за 26 жовтня станом на 11:00 – двомісячний домашній арешт за викрадення дитини. Такий запобіжний захід обрав суд для жінки, яка у середу викрала 3-місячну дитину. Вже цієї ночі українці зможуть поспати довше. Адже годинник переводять на годину назад.
Також у випуску:
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