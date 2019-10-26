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      Випуск новин за 11:00: Покарання викрадачці дитини. Перехід на зимовий час

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 жовтня станом на 11:00 – двомісячний домашній арешт за викрадення дитини. Такий запобіжний захід обрав суд для жінки, яка у середу викрала 3-місячну дитину. Вже цієї ночі українці зможуть поспати довше. Адже годинник переводять на годину назад.

      Також у випуску:

      У Харкові затримали заступника мера Дніпра Михайла Лисенка, який перебував у розшуку.

      Трагедія у Солсбері стане серіалом. За це взялася компанія ВВС.

      Вже з наступного тижня тепло зникне, а разом із ним розвіються й аномальні тумани, обіцяють синоптики.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Викрадення Діти і неповнолітні
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