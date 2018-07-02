Выпуск новостей за 12:00: 50 дней голодовки Сенцова. Старт вступительной кампании

Выпуск новостей за 12:00: 50 дней голодовки Сенцова. Старт вступительной кампанииВыпуск новостей 25 Читати новину українською
В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 12:00 – Олег Сенцов голодает уже 50 дней. Активисты из разных стран мира призвали Владимира Путина освободить украинских пленных. В Украине стартовала вступительная кампания, с сегодняшнего дня абитуриенты могут создавать электронный кабинет.
Также в выпуске:
Тысячи украинцев застряли в различных аэропортах мира.
Непогода не унимается, прогнозы синоптиков не утешают.
Возвращение украинских туристов домой.
Источник: 24 канал
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