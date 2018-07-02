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Выпуск новостей за 12:00: 50 дней голодовки Сенцова. Старт вступительной кампании

Выпуск новостей 25 Читати новину українською

В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 12:00 – Олег Сенцов голодает уже 50 дней. Активисты из разных стран мира призвали Владимира Путина освободить украинских пленных. В Украине стартовала вступительная кампания, с сегодняшнего дня абитуриенты могут создавать электронный кабинет.

Также в выпуске:

Тысячи украинцев застряли в различных аэропортах мира.

Непогода не унимается, прогнозы синоптиков не утешают.

Возвращение украинских туристов домой.

Теги: Новости Украины Украина – Россия заложники ВНА Образование Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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