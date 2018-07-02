Выпуск новостей за 12:00: 50 дней голодовки Сенцова. Старт вступительной кампании

В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 12:00 – Олег Сенцов голодает уже 50 дней. Активисты из разных стран мира призвали Владимира Путина освободить украинских пленных. В Украине стартовала вступительная кампания, с сегодняшнего дня абитуриенты могут создавать электронный кабинет.

Также в выпуске: Тысячи украинцев застряли в различных аэропортах мира. Непогода не унимается, прогнозы синоптиков не утешают. Возвращение украинских туристов домой.