Випуск новин за 12:00: 50 днів голодування Сенцова. Старт вступної кампанії

Випуск новин за 12:00: 50 днів голодування Сенцова. Старт вступної кампаніїВипуск новин 36 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 липня станом на 12:00 – Олег Сенцов голодує уже 50 днів. Активісти з різних країн світу закликали Володимира Путіна звільнити українських полонених. В Україні стартувала вступна кампанія, відсьогодні абітурієнти можуть створювати електронний кабінет.
Також у випуску:
Тисяча українців застрягли в різних аеропортах світу.
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Джерело: 24 канал
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