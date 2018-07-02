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Випуск новин за 12:00: 50 днів голодування Сенцова. Старт вступної кампанії

Випуск новин 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 липня станом на 12:00 – Олег Сенцов голодує уже 50 днів. Активісти з різних країн світу закликали Володимира Путіна звільнити українських полонених. В Україні стартувала вступна кампанія, відсьогодні абітурієнти можуть створювати електронний кабінет.

Також у випуску:

Тисяча українців застрягли в різних аеропортах світу.

Негода не вгамовується, прогнози синоптиків не втішають.

Повернення українських туристів додому.

Теги: Новини України Україна – Росія Випуск новин Олег Сенцов заручники Освіта ЗНО
Джерело: 24 канал
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