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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 12:00: Аренда НСК "Олимпийский". Обстрелы на Востоке

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 12:00 – Петр Порошенко готов заплатить половину стоимости аренды НСК "Олимпийский" для проведения дебатов с Владимиром Зеленским. За прошедшие сутки боевики 10 раз били по нашим позициям, один военный получил ранение.

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на предмет содержание алкоголя и наркотиков перед проведением дебатов.

      Мужчина пытался в коробке из-под печенья перенести 150 попугаев через границу в Белорусию.

      Петр Порошенко записал еще одно обращение к Владимиру Зеленскому

      Родственники жертв катастрофы MH17 считают Россию виновной.

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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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