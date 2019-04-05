Выпуск новостей за 12:00: Аренда НСК "Олимпийский". Обстрелы на Востоке
В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 12:00 – Петр Порошенко готов заплатить половину стоимости аренды НСК "Олимпийский" для проведения дебатов с Владимиром Зеленским. За прошедшие сутки боевики 10 раз били по нашим позициям, один военный получил ранение.
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Источник: 24 канал
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