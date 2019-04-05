Выпуск новостей за 12:00: Аренда НСК "Олимпийский". Обстрелы на Востоке

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 12:00 – Петр Порошенко готов заплатить половину стоимости аренды НСК "Олимпийский" для проведения дебатов с Владимиром Зеленским. За прошедшие сутки боевики 10 раз били по нашим позициям, один военный получил ранение.

Также в выпуске: Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на предмет содержание алкоголя и наркотиков перед проведением дебатов. Мужчина пытался в коробке из-под печенья перенести 150 попугаев через границу в Белорусию. Петр Порошенко записал еще одно обращение к Владимиру Зеленскому Родственники жертв катастрофы MH17 считают Россию виновной.

Источник: 24 канал