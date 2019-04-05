Випуск новин за 12:00: Оренда НСК "Олімпійського". Обстріли на Сході
У випуску новин за 5 березня станом на 12:00 – Петро Порошенко готовий заплатити половину вартості оренди НСК "Олімпійського" для проведення дебатів з Володимиром Зеленським. Минулої доби бойовики 10 разів били по наших позиціях, один військовий зазнав поранення.
Також у випуску:
Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи на вміст алкоголю і наркотиків перед проведенням дебатів.
Чоловік намагався в коробці з під печива перенести 150 папуг через кордон до Біорусі.
Петро Порошенко записав ще одне звернення до Володимира Зеленського
Родичі жертв катастрофи MH17 вважають Росію винною.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі