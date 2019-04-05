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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 12:00: Оренда НСК "Олімпійського". Обстріли на Сході

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 березня станом на 12:00 – Петро Порошенко готовий заплатити половину вартості оренди НСК "Олімпійського" для проведення дебатів з Володимиром Зеленським. Минулої доби бойовики 10 разів били по наших позиціях, один військовий зазнав поранення.

      Також у випуску:

      Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи на вміст алкоголю і наркотиків перед проведенням дебатів.

      Чоловік намагався в коробці з під печива перенести 150 папуг через кордон до Біорусі.

      Петро Порошенко записав ще одне звернення до Володимира Зеленського

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      Теги: Дебати Зеленського з Порошенком Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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