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      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 12:00: Арест Клименко. Пожары на Канарах

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 12:00 в ГПУ сообщили, что Печерский суд Киева заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Украины времен Януковича – Александра Клименко, который, действуя в интересах семьи, завладел тремя миллиардами гривен. Беспрецедентной экологической трагедией называют лесные пожары на Канарском острове Гран-Канария. Сейчас площадь пожаров -12 тысяч гектаров.

      Также в выпуске:

      В Черкассах люди с нарушениями зрения покоряли волны на сап-досках.

      Суд продолжает избирать меру пресечения владельцу гостиницы "Токио стар" Вадиму Черному.

      В Киеве начали подготовку к съемкам историко-художественного фильма "Долина", который рассказывает о борьбе за Украину.

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      Теги: Выпуск новостей Судьи Пожар Александр Клименко
      Источник: 24 канал
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