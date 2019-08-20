Выпуск новостей за 12:00: Арест Клименко. Пожары на Канарах

В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 12:00 в ГПУ сообщили, что Печерский суд Киева заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Украины времен Януковича – Александра Клименко, который, действуя в интересах семьи, завладел тремя миллиардами гривен. Беспрецедентной экологической трагедией называют лесные пожары на Канарском острове Гран-Канария. Сейчас площадь пожаров -12 тысяч гектаров.

Также в выпуске: В Черкассах люди с нарушениями зрения покоряли волны на сап-досках. Суд продолжает избирать меру пресечения владельцу гостиницы "Токио стар" Вадиму Черному. В Киеве начали подготовку к съемкам историко-художественного фильма "Долина", который рассказывает о борьбе за Украину.

Источник: 24 канал